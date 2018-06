EAG : Kombouaré révèle un accord avec Grenier au mercato

Dans : EAG, Mercato, OL.

Mis au placard à l’Olympique Lyonnais, Clément Grenier (27 ans) s’est bien relancé après son arrivée à Guingamp cet hiver.

Le milieu de terrain a retrouvé un bon niveau de jeu ainsi que sa recette sur coup de pied arrêté. Résultat, l’ancien Gone a terminé l’exercice avec un bilan honorable de cinq buts et quatre passes décisives en Ligue 1. Des statistiques suffisantes pour envisager un transfert chez une formation plus ambitieuse. D’autant que Grenier s’est entendu avec ses supérieurs, et notamment Antoine Kombouaré, pour que l’EAG ne le retienne pas cet été.

« Le deal avec lui était qu’il se relance. C’est ce qu’il a fait. Plutôt brillamment d’ailleurs. Il a signé pour un an et demi. S’il trouve une belle destination vers laquelle il puisse retrouver la Coupe d’Europe, on ne pourra pas aller contre, a confirmé l’entraîneur guingampais au Figaro. On le poussera même à y aller car c’est ce qu’il recherche. Il veut retrouver le niveau qu’il avait perdu ces derniers temps à cause des blessures. Bref, il a de grandes chances de partir. Même s’il lui reste encore un an avec l’En Avant. » Estimé à 3 M€, Grenier ne manque pas de prétendants.