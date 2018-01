EAG : Kombouaré reconnaît « la supériorité de l’OL »

Dans : EAG, Ligue 1, OL.

Antoine Kombouaré (coach de l’EA Guingamp après la défaite contre l’OL) : « Ce n'est pas une soirée à oublier. Il faut reconnaître la supériorité de cette équipe de Lyon. Nous, on n'a pas fait un grand match. On n'était pas au niveau. Mais avec un Lyon costaud, solide défensivement et après dans le jeu, à se créer autant d'occasions, c'est vrai qu'on perd 2-0 logiquement, ça aurait pu faire plus. Mais ce que j'ai aimé malgré tout dans cette défaite, c'est qu'on s'est battu jusqu'au bout. Ce qui est surtout très important pour nous, c'est de ne pas oublier ce qu'on a fait avant, et puis surtout vite rebondir et faire ce qu'il faut pour rectifier le tir dès samedi face à Amiens. »