EAG : Kombouaré a honte et ne le cache pas

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (entraîneur de Guingamp après la déroute 6-0 à Monaco ) : « On a honte quand on prend 6-0. Cela fait un set à zéro. On peut être inquiet, oui. Mais on n'est pas en danger aujourd'hui au classement. On n'a pas les soucis de Metz. Il n'y a donc pas à se mettre la pression. Pourtant, on n'a pas été bon et on est tombé sur un Monaco terriblement efficace. Le premier but a déclenché le reste. Ils ont pris confiance et on a été à côté de la plaque défensivement. À la mi-temps j'étais en colère. Je le suis encore. J'aurais pu sortir les onze joueurs (...) On ne va pas incriminer un ou deux joueurs, c'est tout le monde. Et moi aussi. Au-delà de la technique et la tactique, les premiers ingrédients à mettre, c'est de gagner les duels. On ne jouera pas Monaco tous les week-ends. On va travailler pour retrouver des guerriers. A nous de nous rebeller pour retrouver une défense solide, la victoire, et aussi le sourire. Monaco nous a surclassés. On retourne à nos chères études. »