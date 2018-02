EAG : Guingamp ni tueur ni méchant, ça agace Kombouaré

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (entraîneur de Guingamp après le nul contre Caen) : « Je suis déçu parce qu'on fait une très belle entame de match, on a les occasions pour ouvrir le score, on est très solide, on a la maîtrise, il nous manque simplement d'être plus tueur dans la surface, plus déterminant, plus méchant devant le but. C'est décevant. Heureusement, par contre, qu'en fin de match on fait ce qu'il faut pour garder ce 0-0. C'est un point qui permet de continuer à avancer dans ce Championnat. »