EAG : Desplat dégomme l’arbitrage vidéo en faveur du PSG

Dans : EAG, Ligue 1, PSG.

Bertrand Desplat, président de Guingamp, après la défaite contre le PSG (1-3) : « On a fait une excellente entame de match. On aurait pu mener plus largement au score. On a une décision avec assistance vidéo qui prouve que ça ne règle pas tout. D’autant plus qu’en seconde mi-temps, il y a une action assez litigieuse sur Coco. Je ne sais pas s’il y a vraiment penalty, mais ça méritait d’être contrôlé par l’arbitre central. Je dirais que ce n’était pas le grand soir de l’arbitrage vidéo. En plus, l’interruption dure extrêmement longtemps, ça casse le jeu. On était dans une zone grise. Quand je regarde le but, je me dis qu’il y a but. Je ne comprends pas du tout. Ces personnes dans le car ont fait preuve, je ne vais pas dire d’incompétence, mais d’un manque de réflexe. C’était à eux de contredire éventuellement la décision de M. Turpin. La VAR a été défaillante », a-t-il balancé en zone mixte.