EAG : Ce domaine où l'OL fait plus peur que le PSG pour Kombouaré

Dans : EAG, Ligue 1, OL, PSG.

Avant d'affronter l'Olympique Lyonnais avec l'En Avant de Guingamp mercredi en Ligue 1, Antoine Kombouaré a confié toute sa détermination.

Depuis le début du mois de décembre dernier, le club breton tourne à plein régime avec un rythme de champion. Avec quatre victoires et un nul, pour neuf buts marqués et un seul encaissé, lors des cinq dernières journées de Ligue 1, l'En Avant est même le meilleur club de France sur cette dernière période. Un signe qui ne trompe pas, et qui se confirme surtout en ce début d'année 2018 grâce au succès face à Strasbourg le week-end dernier (2-0). Et Guingamp ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Revenu aux portes du Top 5, Antoine Kombouaré ambitionne désormais de faire chuter l'OL à domicile. Ce qui serait un véritable exploit, car le technicien passé par le PSG n'oublie pas que Lyon est tout simplement leader de la catégorie et devant Paris au classement des équipes à l'extérieur.

« C'est bien de recevoir l'OL dans cette position, dans cette dynamique. Mais ça reste Lyon. C'est la meilleure équipe à l'extérieur devant le PSG. C'est une grande équipe. Même en étant pas bien, ils sont capables de toujours faire la différence. On a pu l'apprendre lors de ce match aller. On a envie de prendre notre revanche, mais on sait que ça va être un match très disputé. On doit faire un grand match, faire trembler l'adversaire et surtout de faire mal. On veut toujours créer des exploits. Et ça doit démarrer mercredi contre Lyon », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur guingampais, qui sait toutefois que la tâche s'annonce compliquée puisque l'OL n'aura pas le droit à l'erreur au Roudourou suite à son triste match nul face à Angers dimanche (1-1).