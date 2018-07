Officiel : Le coach Dall’Oglio prolonge à Dijon

Dans : Dijon, Ligue 1.

Ce vendredi, Dijon a annoncé la prolongation d’une année de son entraîneur Olivier Dall’Oglio. Le technicien est désormais lié au DFCO jusqu’en 2020, avec une saison supplémentaire en option s’il parvient à maintenir son équipe en Ligue 1 lors du prochain exercice.

« C’est une proposition d’Olivier Delcourt (le président) que j’ai acceptée de suite, a confié Dall’Oglio. Nous travaillons bien ensemble et cette prolongation renforce encore notre collaboration, avec toujours cette idée d’installer le club en Ligue 1. C’est une marque de confiance de la part du président. À mon staff et moi d’être à la hauteur de ses attentes et de lui rendre cette confiance. »