Dijon : Dupraz plutôt que Kombouaré pour sauver le DFCO ?

Dans : Dijon, Ligue 1.

Alors que depuis le limogeage d'Olivier Dall'Oglio de son poste d'entraîneur de Dijon, Antoine Kombouaré faisait figure de grand favori pour prendre la place laissée vacante, les choses sont subitement moins claires ce jeudi. En effet, selon Yahoo France, l'ancien coach de Guingamp, limogé lui il y a quelques semaines, ne serait plus en course pour essayer de sauver le DFCO. Et c'est Pascal Dupraz, un grand spécialiste des missions compliquées, qui pourrait rapidement être nommé entraîneur de Dijon.

Cependant, deux autres candidats, dont les noms n'ont pas fuité, seraient également en lice, une réunion prévue en début de semaine prochaine permettant à Olivier Delcourt de faire son choix final. Actuellement, le club bourguignon pointe à la 18e place de Ligue 1, malgré un départ canon puisque Dijon avait gagné ses trois premiers matches de la saison avant d'exploser en plein vol, ne remportant qu'un seul succès depuis, c'était le 5 décembre contre l'En-Avant Guingamp.