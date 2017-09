DFCO : « On a joué petit bras », Dall'Oglio détruit ses joueurs

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, après le nul contre Strasbourg (1-1) : « Je retiens une première mi-temps sans saveur qui m'a plutôt énervé. Je suis frustré par ce résultat. Gagner 1-0, c'était très bien en ne faisant pas un grand match. On doit montrer plus de caractère. Il faut gagner ces matchs-là même s'il ne manquait pas grand-chose. On a joué petit bras. Ce soir, je suis remonté par l'attitude de mes joueurs ».