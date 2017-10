DFCO : Le PSG débarque, Reynet applaudit presque

Dans : Dijon, Ligue 1, PSG.

Considéré la saison passée comme l’un des meilleurs gardiens du championnat de France, Baptiste Reynet est finalement resté à Dijon cet été, alors qu’il avait été tout proche de rejoindre Montpellier. Si, selon son président, il possède bien un bon de sortie pour l’été prochain, le portier du club bourguignon a d’autres préoccupations en tête pour les heures à venir. En effet, il s’apprête à affronter l’armada offensive du PSG, même si Edinson Cavani ne sera pas du voyage. Pas de quoi rassurer Reynet, persuadé que cela pourrait être le match de la saison pour lui, du moins au niveau des arrêts à effectuer.

« On est content de jouer ce genre de match, en face il va y avoir des internationaux, des joueurs de renommée mondiale. (...) Ce n'est pas un match comme les autres, pour nous, pour les supporters, la ville. Je m'attends à être plus sollicité que d'habitude (sourire) », a reconnu l’ancien international espoir français au micro de Canal+. Affronter le PSG, cela reste toujours un moment particulier, mais en général, les gardiens de but n’ont pas vraiment le temps de le savourer.