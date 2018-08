DFCO : Dijon garantit zéro pression à Gourcuff

Dans : Dijon, Ligue 1.

Après la fin de son contrat à Rennes, Yoann Gourcuff est parvenu à rebondir en Ligue 1 en signant pour une saison à Dijon.

Une collaboration désirée des deux côtés, le club de Côte-d’Or étant l’un des plus joueurs de notre championnat la saison passée. De son côté, l’ancien lyonnais avait le souhait de continuer encore sa carrière malgré des saisons encore et toujours perturbées par des pépins physiques. Ce défi a donc de quoi interpeller, même si le président de Dijon se félicite dans France Football d’avoir réussi ce coup, et assure que Yoann Gourcuff aura tout pour réussir au DFCO.

« La rencontre avec Yoann s'est bien passée, il est passionné de football, intelligent et intéressant. Mais pour nous, c'est un joueur comme un autre. Il a un nom, une carrière, mais on l'a d'abord recruté pour ses qualités footballistiques et son expérience. C'est un grand professionnel. Un grand joueur reste un grand joueur, et c'en est un, malgré ses soucis de santé. Je suis certain qu'il retrouvera la confiance. On a signé un contrat d'un an, on fera le point ensuite. Si cela fonctionne, je suis convaincu qu'il restera, et même qu'il finira sa carrière à Dijon. On n'est pas à l'abri des aléas, des blessures, mais on fera tout pour que cela se passe bien. Yoann le mérite car il est passé par des moments difficiles, avec beaucoup de pression. Il vient dans un club où il n'y en a aucune. C'est un joueur que j'ai toujours aimé. Le beau jeu de Dijon l'a convaincu de venir. Il bonifie ses coéquipiers, améliore le jeu, donc cela fonctionnera. On est un club à taille humaine, familial. Yoann sera bien entouré car on est tous proches des joueurs. Le DFCO est une famille, c'est peut-être notre secret, notre patte », a livré Olivier Delcourt, persuadé que Dion et Gourcuff peuvent faire un bout de chemin enesemble.