DFCO : Courbis drague sans gêne Dijon

Dans : Dijon, Ligue 1.

Si certains entraîneurs restent discrets dans l'ombre en attendant qu'Olivier Delcourt fasse son choix concernant le nouvel entraîneur de Dijon, Rolland Courbis n'est pas de ce style. Visiblement tenté par un retour sur un banc de touche, l'ancien coach de l'OM, Montpellier et plus récemment de Rennes, pour ne citer que ces clubs, fait ouvertement du pied au président dijonnais et postule au remplacement d'Olivier Dall'Oglio. Dans L'Equipe, Rolland Courbis ne tourne pas autour du pot.

Et si son nom a déjà été cité du côté de Dijon, le consultant de RMC veut en profiter. « Franchement, c'est surtout si mon nom n'avait pas circulé que j'aurais été étonné. Mais si vous me demandez si entraîner Dijon peut m'intéresser, je vous réponds oui. Je n'ai pas eu de contact avec le président de Dijon, mais s'il veut m'appeler et me rencontrer, ce sera avec plaisir. Je connais bien la Ligue 1, j'ai de l'expérience. Je n'ai plus entraîné depuis 2016 à Rennes, mais je n'ai pas envie de terminer ma carrière sur cette expérience. Il est possible que le fait de ne pas me positionner directement m'ait fait rater quelques challenges, car les gens pensaient peut-être que je n'étais pas intéressé », confie Rolland Courbis, qui cette fois ne veut pas rater cette opportunité de revenir entraîner un club de Ligue 1.