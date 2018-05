SMC : Denis Brogniart attristé par la sale version caennaise de Koh-Lanta

Dans : SMC, Ligue 1.

Samedi soir, après un nul arraché face au Paris SG, le Stade Malherbe de Caen a assuré son maintien en Ligue 1. Mais l'après-match a plus été marqué par les remerciements du Kop à Jean-François Fortin, désormais ancien président du club normand, qui avait été écarté brutalement par ceux qui ont été surnommés « les putschistes du Medef ». Très ému, celui qui a oeuvré pendant 16 ans à la tête du club a reçu des hommages unanimes, et notamment de Denis Brogniart, le présentateur de Koh-Lanta, supporter affirmé du SMC.

Via Twitter, l'animateur de TF1 a dit sa désolation face aux événements intervenus ces dernières semaines à Caen, et il a donné rendez-vous aux nouveau dirigeants malherbistes. « Soulagé que le @SMCaen se maintienne en @Ligue1Conforama au terme de l’ultime journée. Mais très triste de voir les dirigeants se déchirer et évincer brutalement monsieur Jean Francois Fortin, président depuis plus de 15 ans. Voyons ce que vous êtes capables de faire », a prévenu Denis Brogniart, toujours très attentif à la situation de son club de coeur.