SMC : Caen perd Genevois pour au moins 4 mois !

Dans : SMC, Ligue 1.

Le SM Caen craignait le pire après la sortie sur blessure de Romain Genevois samedi contre l'AS Saint-Etienne et hélas la mauvaise nouvelle s'est confirmée pour le joueur normand. « Sorti samedi soir sur civière à la 15ème minute de jeu face à l'AS Saint-Etienne, Romain Genevois victime d'une rupture totale du tendon d'Achille s'est fait opérer avec succès ce lundi matin. Hospitalisé depuis hier à la Polyclinique du Parc, le défenseur central caennais est passé entre les mains du Docteur Bertrand Galaud. La durée de son absence est estimée à plus de quatre mois et sera de retour en 2019. Le Stade Malherbe Caen tient à remercier le Docteur Bertrand Galaud ainsi que l'ensemble du personnel de la Polyclinique du Parc. Le club souhaite un prompt rétablissement à Romain Genevois et beaucoup de courage après cette blessure », indique le Stade Malherbe de Caen au sujet d'un joueur titularisé à trois reprises depuis le début de la saison.