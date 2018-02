SMC : Caen a arraché un point en étant sur les rotules

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen après le nul à Guingamp) : « Je pense que l’on pouvait espérer mieux. Je trouve qu’on a une bonne maîtrise du match en première mi-temps, après on a un peu souffert. Comme toujours dans ces matches-là, Guingamp a une situation chaude à la fin. On n’était pas venu que pour défendre, ce n’est pas parce qu’on joue à cinq que c’est que pour défendre. On a fait une prolongation en Coupe de France contre Metz, il y avait aussi une question de fraîcheur. »