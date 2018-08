Mercato : Ok, simple, Toma Basic arrive à Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Mercato, Foot Europeen.

Même si du côté des Girondins de Bordeaux on refuse de confirmer que l'accord est total pour la venue de Toma Basic, le milieu de terrain croate de l'Hadjuk Split, ce dernier a lui confirmé qu'il était en route pour la France et qu'il s'apprêtait à signer avec le club au scapulaire. « Je ne peux pas parler des détails, je ne peux que confirmer que je suis parti de Split pour Zagreb et que je vais signer un contrat à Bordeaux », a confié, sur Goal, Toma Basic, dont le transfert devrait se finaliser pour 3,5ME, et qui s'engagera jusqu'en 2022 avec les Girondins.

Dans un premier temps, Bordeaux souhaitait s'offrir Filip Bradaric, autre milieu de terrain croate, et était proche d'y parvenir. Mais ce dernier ayant finalement choisi de signer à Cagliari, les dirigeants girondins ont bifurqué vers Toma Basic, qui à 21 ans est considéré comme l'un des grands espoirs du football croate à son poste. Reste désormais à boucler le dossier, mais à priori cela devrait aller vite, le milieu de terrain étant désormais en France.