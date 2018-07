Mercato : Bordeaux annule son accord avec Rome, Malcom fonce au Barça !

Dans : Bordeaux, Mercato, Serie A.

Via son compte officiel Twitter, le club de Bordeaux a annoncé lundi en fin d'après-midi que Malcom allait s'engager avec l'AS Rome. « Le FC Girondins de Bordeaux vous informe qu’un accord a été trouvé, sous réserve de la signature des documents administratifs, avec l’AS Roma pour le transfert de Malcom », précisait même le club au scapulaire concernant le joueur brésilien arrivé en 2016 à Bordeaux.

Mais ce lundi soir, plusieurs médias italiens annoncent simultanément que le vol privé qui devait transporter Malcom jusqu'à l'aéroport romain de Ciampino avait finalement été annulé, le club bordelais ayant finalement décidé de ne pas aller au bout de cet accord trouvé quelques heures plus tôt avec la Roma. Et si les Girondins ont fait une incroyable volte-face dans cette opération, c'est que le FC Barcelone serait entré dans la danse, tentant d'arracher la signature de Malcom au tout dernier moment. C'est la consternation à l'AS Rome où tout avait été programmé pour finaliser le transfert mardi. Une incroyable séquence qui a engendré une scène folle, puisque les supporters romains étaient déjà à l'aéroport pour accueillir le Brésilien...qui ne viendra pas. Le transfert de Malcom à la Roma avait été finalisé pour une somme autour de 35ME, mais à priori le Barça pourrait y mettre un peu plus pour rafler la mise.