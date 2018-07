L1 : Le Qatar a changé la L1, M6 et Bordeaux ne pouvaient pas lutter

Dans : Bordeaux, Ligue 1, PSG.

C'est désormais officiel, sauf énorme retournement de situation, les Girondins de Bordeaux passeront sous pavillon américain dans les prochains mois. C'est évidemment un sacré changement dans la longue histoire du club au scapulaire, qui va rejoindre le club de moins en moins fermé des équipes vendues à des investisseurs étrangers. Mais ce samedi, se confiant dans L'Equipe, Nicolas de Tavernost admet qu'il n'avait pas réellement d'autre choix, M6 n'étant plus en mesure d'apporter les moyens financiers indispensables au standing d'un club comme Bordeaux.

« L'analyse est simple : le foot a changé depuis l'arrivée des Qatariens au PSG. Même si c'est un déchirement de céder le club, nous ne pouvons plus accéder au top 4 de la L1 sans investissements massifs. Et comme nous n'étions pas venus à Bordeaux pour jouer la cinquième place... Il valait mieux trouver des gens capables d'investir dans le club pour viser au moins la quatrième, voire la troisième. C'est la raison pour laquelle, après beaucoup de réflexion, de discussions et de garanties, nous avons décidé d'engager des discussions exclusives avec GACP qui aboutiront, normalement, à la cession du club fin septembre, début octobre », précise le patron des Girondins de Bordeaux et de M6. Reste à savoir quels seront les vrais moyens injectés dans le club au scapulaire par les futurs propriétaires américains. Et là c'est une autre histoire.