Dans : Bordeaux, Ligue 1.

L'annonce du refus de Thierry Henry sur le banc des Girondins de Bordeaux a déclenché un séisme et c'est désormais la polémique qui éclate. Au micro de RMC, Christophe Dugarry, un ancien de la maison girondine, n'a pas mâché ses mots au moment de donner son opinion sur les événements en cours du côté du club au scapulaire. Fidèle à ses habitudes, Duga a tapé dans le tas.

Car pour l'animateur de RMC, les Girondins de Bordeaux font n'importe quoi et depuis pas mal de temps. « Rater deux anciens joueurs faisables qu’étaient Zinedine Zidane et Thierry Henry, je trouve cela dommage. Encore plus là, avec le nouvel actionnaire. C’était l’occasion de montrer quelque chose de fort aux joueurs, aux supporters. Une nouvelle fois, ce club est ridiculisé par l’inaction, l’incompétence de certains de ses dirigeants. Je dénonce depuis des années la façon de travailler dans ce club. On voit le résultat et j’en prends toujours plein la tronche. Quel les autres se mouillent un peu, les anciens joueurs notamment. Il fallait crier au loup avant! Il fallait s’inquiéter depuis bien longtemps parce que ce qu’il se passe aujourd’hui est le résultat d’un mauvais travail depuis trop longtemps! Gourvennec, Poyet, Sagnol... Il faut arrêter, c’est du grand n’importe quoi! Et il ne manquerait plus que le club ne soit pas vendu! », a confié un Christophe Dugarry très remonté par la situation du côté de Bordeaux.