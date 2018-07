FCGB : Victime d’un deal monégasque, Bordeaux dit au revoir à Meïté

Dans : Bordeaux, Monaco, Mercato.

Arrivé cet hiver en prêt sans option d’achat, Soualiho Meïté (24 ans) a donné satisfaction à Bordeaux.

Le milieu relayeur a joué un rôle majeur dans la sixième place décrochée en Ligue 1, synonyme de qualification pour le deuxième tour préliminaire de l’Europa League. C’est pourquoi les Girondins ont tenté de négocier son transfert définitif avec l’AS Monaco, sans succès. En effet, le journaliste italien Gianluca Di Marzio nous apprend que l’ancien Lillois va servir de monnaie d’échange cet été.

Pour enrôler le latéral gauche du Torino Antonio Barreca (23 ans), le club de la Principauté a accepté d’offrir Meïté plus la somme de 2 millions d’euros. A croire que Bordeaux n’a pas présenté l’offre nécessaire pour convaincre l’ASM. Rien d’étonnant puisque le mercato girondin est actuellement en stand-by à cause du possible rachat par le fonds d’investissement américain GACP. Un sujet sensible pour l’entraîneur Gustavo Poyet, impuissant face au départ d’un de ses titulaires la saison dernière.