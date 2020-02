FCGB : Une prime dans le contrat pour ne pas perdre contre l'OM ?

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille se sont neutralisés (0-0) dimanche soir. A priori, cela vaudra une prime aux joueurs bordelais.

Pour ceux qui n’étaient pas invités à l’anniversaire de Neymar, il n’y avait pas réellement d’autre choix que de regarder Bordeaux-Marseille dimanche soir. Pas de chance, le menu proposé par Canal+ était insipide et navrant. Sans être désagréable, enfin si un peu quand même, avec deux clubs historiques de la Ligue 1, la plupart des matches du samedi soir était nettement mieux que cette rencontre. Mais du côté de Bordeaux, les dirigeants et les supporters attachent une grande importance au record d’invincibilité à domicile contre l’OM. Au point même que si l’on en croit Laurent Koscielny, ce 0-0 vaudra à ses coéquipiers et lui une prime.

En effet, le joueur bordelais a confié que cette « performance » était prévue contractuellement par les responsables des Girondins de Bordeaux. « Quand j’ai signé à Bordeaux, gagner contre l’OM et préserver la série d’invincibilité était inscrit dans le contrat, d’ailleurs une prime nous sera versée », a expliqué, sur France-Inter, Laurent Koscielny. Même si on a bien du mal à comprendre que ce match spécifique, mais qui ne vaut pas plus que trois points, fasse l'objet d'un accord contractuel, les footballeurs bordelais seront donc les grands gagnants de ce 0-0 déjà oublié par tout le monde.