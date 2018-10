FCGB: Tarrago écœuré par cette énorme hypocrisie à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Depuis son retour à Bordeaux il y a quelques semaines, Ricardo fait beaucoup parler. Et pour cause, l’entraîneur brésilien n’a pas l’autorisation d’être officiellement l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, ce dernier n’ayant pas les diplômes nécessaires en France, bien qu’il ait déjà entraîné le club au scapulaire par le passé. Une situation qui agace au plus haut point certains observateurs comme Sébastien Tarrago. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste a confié à quel point il trouvait cette hypocrisie pathétique de la part des dirigeants du football français, lesquels ne font rien pour arranger cette situation.

« Cette situation est également ubuesque au niveau de l’entraineur évidemment. Je ne veux pas faire hurler certaines personnes mais on a Ricardo qui a entrainé en France pendant des années et il se retrouve là maintenant, il n’a même plus le droit de se lever, il ne va pas aux conférences de presse, il ne s’exprime pas. C’est bien de protéger les entraineurs français mais dans le monde du football actuel, je trouve qu’il y a une forme d’hypocrisie assez importante sur ce sujet. Aujourd’hui, la communication c’est capital. Quand vous faites de la communication, vous faites de la communication vers l’externe mais aussi vers l’interne. C’est capital de pouvoir parler. La plupart des entraineurs utilisent la presse, les médias comme un levier. Ce n’est pas un levier simplement pour se faire plaisir. En général, c’est pour parler à tes joueurs aussi et à l’entourage des joueurs donc c’est très important » a confié le journaliste de L’Equipe, qui espère que Ricardo pourra rapidement devenir officiellement l’entraîneur de Bordeaux. Mais visiblement, ce n’est pas d’actualité…