FCGB : Stéphane Martin l’avoue, l’OL fait rêver Bordeaux

En attendant la probable vente aux Américains de GACP, les Girondins sont encore dans le flou.

Malgré les belles promesses de son patron Joseph DaGrosa, il est bien difficile de connaître les réelles intentions du fonds d’investissement. Mais cela n’empêche pas Stéphane Martin de se montrer ambitieux. Dans un entretien accordé à la chaîne RMC Sport, le président de Bordeaux a évoqué les objectifs du club aquitain qu’il espère voir régulièrement sur la scène européenne, à l’image de l’Olympique Lyonnais.

« L’objectif, c’est de se stabiliser en Coupe d’Europe, donc jouer au moins l'Europa League la saison prochaine, a annoncé le dirigeant. Il faut construire pas à pas et c’est en arrivant à être européens tous les ans qu’on peut augmenter les budgets et faire ce qui s’est passé à Lyon. Ça ne s’est pas fait en un claquement de doigts, mais un club qui arrive régulièrement à être européen, comme ça a été souvent le cas dans l’histoire de Bordeaux, peut se permettre d’augmenter peu un peu le budget, et peut-être un jour de revenir un peu plus haut. C’est vraiment ça l’objectif. »

La cinquième place visée

Pour cela, il faudra battre une concurrence de plus en plus nombreuse, sachant que certaines équipes semblent au-dessus du lot. « Ce qui se passe, c’est qu’il y a cinq clubs qui ont des budgets beaucoup plus hauts que les nôtres, et après il y en a quatre ou cinq avec qui on va se tirer la bourre, a estimé Martin. Il faut arriver à être cinquième et pas neuvième. » Tout en se montrant à la hauteur en Europa League, où les Girondins ont perdu leurs deux matchs en phase de groupes cette saison.