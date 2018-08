FCGB : Ranieri aurait lui aussi refusé le poste à Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Claudio Ranieri semblait être l'un des favoris pour devenir l'entraîneur de Bordeaux après l'échec des négociations avec Thierry Henry. Mais, selon France-Football, l'ancien entraîneur de Nantes et de Monaco n'a plus vraiment l'intention de faire son retour en Ligue 1. Autrement dit, le technicien ne succèdera probablement pas à Gustavo Poyet sur le banc des Girondins.

« Claudio Ranieri, son CV, son aura et son expérience de la L1 avaient tout pour séduire les décideurs yankees, qui ont pris la température mais ont été rapidement refroidis : le technicien italien, lui-même rafraîchi par ses expériences à Monaco et à Nantes, ne désirerait plus officier en France, en tout cas pour le moment. C’est du moins ce qui leur a été répondu », explique l'hebdomadaire footballistique, alors que le départ de Poyet devrait être officialisé dès mardi par les dirigeants des Girondins de Bordeaux. Le casse-tête de Nicolas de Tavernost et de General American Capital Partners n'est probablement pas terminé.