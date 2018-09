FCGB : Ni le Qatar, ni McCourt, le proprio de Bordeaux mettra 80ME

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Invité de ce dimanche de Téléfoot, Joe DaGrosa, futur propriétaire américain des Girondins de Bordeaux, en a dit un peu plus sur ses intentions avec le club au scapulaire. Après avoir vanté les mérites de la capitale girondine, le businessman a prévenu que ce n'est pas une pluie d'or qui allait s'abattre sur Bordeaux. Même s'il a de hautes ambitions.

« Nous sommes confiants. Bordeaux est une ville fantastique et un club formidable avec une histoire particulière. Oui, l’objectif est de faire de l’argent, du profit. Mais nous avons une vision sur le long terme, cela ne se fera pas avant longtemps. Il faut avoir du succès sur le terrain. Nous sommes donc prêts à dépenser pour cette équipe mais de façon intelligente. On compte sur le coach, le staff. Ce qui nous a aussi attiré c’est que le centre de formation est exceptionnel, nous comptons investir dedans aussi. Pour le moment le chiffre à dépenser sur les prochaines années est de 80ME. Ce n’est pas énorme, mais comme je l’ai dit, nous voulons l’utiliser de façon intelligente. Dépenser de l'argent, ce n'est pas la formule magique. Notre plan est de devenir champion de France, si on ne vient pas pour gagner, on n'a pas notre place en Ligue 1 (...) Ce sera forcément difficile au début, mais sur le moyen terme, sur les deux à cinq prochaines années, je suis sûr que nous pourrons battre des équipes comme Marseille ou Monaco », a prévenu Joe DaGrosa, qui devrait être aux commandes des Girondins de Bordeaux d'ici la fin du mois de septembre.