FCGB : Le bordel et les défaites, Bordeaux rend les armes

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jules Koundé, défenseur des Girondins de Bordeaux, après la défaite à Toulouse (1-2) : « En première mi-temps, on a eu des situations. On était plutôt bien en place et les Toulousains n'étaient pas très dangereux. On se fait surprendre sur une frappe où on n'est pas replacé et on n'avance pas sur le ballon. Après la mi-temps, on revient bien et on marque. On est bien dans le coup et ensuite, on se refait surprendre, sur un manque de concentration. On sentait bien qu'on avait moins de fraîcheur pour renverser la situation après l'Europa. Effectivement, ce qu'il se passe dans le club nous perturbe, mais ce n'est pas du tout une excuse. On sait tous que c'est le terrain qui compte. On doit uniquement se focaliser sur ce qu'on maîtrise. On a perdu et cela nous met en difficulté. C'est un mauvais début de championnat. On va avoir un déplacement à La Gantoise. C'est quelque chose de bien et d'important. Cela va déterminer beaucoup de choses dans notre saison, donc on va bien se concentrer et se focaliser pour essayer d'aller gagner là-bas », a-t-il déclaré sur beIN.