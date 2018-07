FCGB : L1, LdC, marketing… Les Américains font déjà rêver les fans

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Ce vendredi, le groupe M6 a annoncé des négociations exclusives avec General American Capital Partners (GACP) pour le rachat de Bordeaux.

Sauf rebondissement, le fonds d’investissement américain deviendra le nouveau propriétaire des Girondins à partir du mois d’octobre. Pour le patron de la chaîne Nicolas de Tavernost, c’est à la fois un « déchirement » et une satisfaction, lui qui valide totalement le projet de son successeur annoncé. En effet, le président de GACP, Joseph DaGrosa, a mis la barre très haut pour les Marine et Blanc.

« Nous avons étudié beaucoup de clubs français et Bordeaux est sorti rapidement en haut de la pile, a raconté l’investisseur à Sud Ouest. D’abord parce que les Girondins sont un club de classe mondiale, avec une histoire fantastique qui remonte au 19e siècle, connus dans le monde entier, avec une "académie" parmi le Top 10 européen. Nous avons de très grandes ambitions pour les Girondins, sur et en dehors du terrain. »

« Devenir une top équipe de L1 »

« Sportivement, nous voulons aider le club à devenir une top équipe du championnat français, en nous qualifiant pour la Ligue des Champions dans les prochaines saisons. En investissant dans les joueurs et dans le staff d’entraîneurs, a-t-il annoncé. En dehors du terrain, nous allons chercher les moyens de faire progresser le club et de mieux le faire connaître la marque Bordeaux à l’étranger, en Chine et aux Etats-Unis. » En plus des 70 M€ pour le rachat du club, GACP s’engage à investir 80 M€ sur trois ans.