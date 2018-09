FCGB : Juppé coupe le cordon, Bordeaux vote GACP

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Suite à une réunion entre Alain Juppé et Joe DaGrosa, la municipalité de Bordeaux se montre bel et bien favorable à la vente du club au scapulaire.

Jeudi, le potentiel repreneur des Girondins passait un oral important devant la mairie de Bordeaux. Et finalement, ce rendez-vous entre le maire Alain Juppé et Joe DaGrosa, leader de GACP et probable futur propriétaire du FCGB, a été bénéfique pour toutes les parties, selon L'Equipe. Puisque l'investisseur américain a dissipé tous les doutes auprès de la mairie concernant le loyer du Matmut Atlantique et le projet financier.

« L'entretien entre Alain Juppé et Joe DaGrosa s'est bien passé. Le repreneur américain des Girondins a apporté des garanties attendues. La reprise du club donne toutes les garanties pour inscrire le vote de la délibération à l'ordre du jour du conseil de Bordeaux-Métropole du 28 septembre », a expliqué, dans un communiqué, la mairie de Bordeaux, qui confirme donc que la vente des Girondins est en bonne voie. À condition que M6 valide la reprise du club bordelais au cours des prochaines semaines.