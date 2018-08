FCGB : Fin de la rumeur Ricardo à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Si la piste menant à Thierry Henry s'est grandement refroidie au cours des dernières heures, celle de Ricardo a déjà du plomb dans l'aile...

En ce début de semaine, Gustavo Poyet va officiellement être démis de ses fonctions d'entraîneur à Bordeaux. Pour avoir taclé son club et sa direction, le coach uruguayen va prendre la porte. Mais pour l'ouvrir à qui ? Alors que l'arrivée de Thierry Henry sur le banc de touche des Girondins semblait plus ou moins acquise, elle ne l'est plus du tout, vu que l'ancien Gunner aurait refusé le poste. Par conséquent, le club au scapulaire a activé d'autres dossiers, dont ceux de Claudio Ranieri ou d'Antonio Conte. Mais pas que, puisque le nom de Ricardo circule également au FCGB.

Sauf que cette rumeur serait finalement fausse selon José Carlos Peres. « Je n’ai pas été contacté. Je ne crois pas à un départ de Ricardo. Il a de la personnalité », a lancé, sur le média brésilien Terra, le président de Santos, qui refuse donc de voir partir son directeur sportif en direction de Bordeaux, où l'homme de 53 ans a déjà entraîné entre 2005 et 2007.