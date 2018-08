Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Alors que les Girondins de Bordeaux joueront jeudi soir leur qualification pour l'Europa League, c'est dans un climat détestable que risque de se jouer cette rencontre. En effet, dans un communiqué ravageur et terrible, les UltraMarines accusent les repreneurs américains de Bordeaux d'utiliser de l'argent sale pour acquérir le club au scapulaire. Et les supporters bordelais de demander à Nicolas de Tavernost et Alain Juppé de dire non à ce rachat.

« Les semaines passent, et force est de constater que le rachat du club tourne au vinaigre. Après des semaines d'investigation, il nous paraît clair que le FCGB n'est pas en train de passer sous pavillon américain, mais plutôt sous celui de l'argent sale. Face à ce qui est une "catastrophe annoncée", l'heure n'est désormais plus au questionnement ou à l'inquiétude. Nous devons réagir. Il y a urgence. Notre club fait certainement face à un des plus gros périls que nous ayons connu depuis 1987. Nier l'évidence nous rendrait complice. Nous appelons donc tous les supporters et les supportrices des Girondins inquiets, à nous rejoindre sur la Fan Zone, jeudi soir, entre 19:45 et 20:15, pour une démonstration de force. Pour une prise de parole, aussi. Nous nous positionnerons fermement jeudi, et appelons d'ores et déjà Nicolas de Tavernost, Alain Juppé ainsi que tout l'ensemble du monde sportif bordelais à ne pas laisser le club devenir le jouet de brigands internationaux », indiquent le UB87 dans un communiqué qui risque de faire énormément de bruit.