FCGB : Ciblé par un dirigeant, Poyet veut régler ça d’homme à homme

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En raison du rachat en cours par les Américains de GACP, le mercato estival de Bordeaux a pris un sérieux retard.

Agacé, Gustavo Poyet n’a pas hésité à secouer ses supérieurs dans les médias. Et comme il pouvait s’y attendre, l’entraîneur des Girondins a provoqué la colère de la direction. La preuve, un dirigeant anonyme a dénoncé les hésitations du technicien qui ralentiraient les négociations. Interrogé sur ces accusations en conférence de presse, l’Uruguayen n’a visiblement pas apprécié.

« Aujourd'hui, je suis là, devant vous et je vous réponds. Vous, vous faites allusion à quelqu'un mais c'est qui quelqu'un ? Personne n'est venu me parler face à face. Personne. Personne ne m'a dit que ce n'était pas bien de faire telle ou telle chose. Personne, a insisté Poyet. Alors si vous parlez de quelqu'un, c'est facile. Par exemple, je peux vous dire que quelqu'un est venu me dire des choses sur vous et voilà, c'est facile. »

Poyet veut un règlement de compte

« J'ai 50 ans, je ne suis pas un gamin. Je ne vais pas parler de ces rumeurs du club, a-t-il poursuivi. Après, je ne demande rien : s'il y a un problème avec moi, c'est à eux de venir m'en parler. Moi je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je suis concentré sur le match et je suis sûr que les joueurs répondront présents ainsi que les supporters. La communion elle est là alors pourquoi on changerait ça ? » En effet, ce n’est pas le moment d’alimenter les tensions puisque Bordeaux jouera son deuxième tour préliminaire retour de l’Europa League contre Ventspils jeudi (20h45).