FCGB : Cette phrase de Gourvennec qui sème le doute au mercato

En difficulté avant la trêve, les Girondins de Bordeaux espèrent s’appuyer sur Malcom (20 ans) pour retrouver des couleurs.

Enfin, si le Brésilien n’est pas transféré cet hiver… A en croire le président Stéphane Martin, l’ailier auteur de 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 n’a aucune chance de partir en janvier. Et le discours est identique chez le directeur sportif Ulrich Ramé, qui a assuré mercredi qu’un départ du gaucher n’était pas d’actualité. Présent lors de cette conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a bien entendu le message de ses supérieurs. Mais de son côté, l’entraîneur des Marine et Blanc se montre plus réaliste.

« Je construis pour la suite avec Malcom. Le foot reste le foot, je n’imagine pas à ce jour qu’il puisse nous quitter mais on ne sait jamais, a prévenu l’ancien coach de Guingamp. Je ne suis pas le décideur ultime aux Girondins et le marché reste le marché. » Gourvennec le sait, en cas d’offre exceptionnelle, Bordeaux n’aura pas vraiment le choix. Et dans la mesure où Malcom est annoncé dans le viseur de clubs comme Manchester United, tout reste possible...