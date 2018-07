FCGB : Bordeaux vendu à des Américains, mais sans mercato ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Alors que le deuxième tour préliminaire de l’Europa League approche, Bordeaux ne s’est toujours pas renforcé.

Au contraire, les Girondins se sont même affaiblis puisque les prêtés Soualiho Meïté et Martin Braithwaite ont quitté le groupe. De quoi inquiéter Gustavo Poyet qui pensait accueillir des recrues avant le retour à la compétition prévu le 26 juillet, et qui a récemment alerté ses dirigeants pour la deuxième fois. Mais visiblement, l’avertissement de l’entraîneur uruguayen n’influence pas du tout ses supérieurs. En effet, le mercato des Girondins, en stand-by à cause du rachat en cours, ne risque pas d’évoluer compte tenu de la décision prise.

D’après le journal L’Equipe, le patron de M6 Nicolas de Tavernost a encore accordé un délai supplémentaire au fonds d’investissement américain GACP pour la vente du club. « On saura d’ici sept à dix jours », estime le quotidien sportif, qui confirme que la location du Matmut Atlantique (3,7 M€ par saison sur 30 ans) pose problème aux Américains. En attendant, Bordeaux tente de dégraisser son effectif, tandis qu’aucune recrue ne devrait débarquer avant la fin de ce feuilleton. Autant dire que Poyet sera ravi...