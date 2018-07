FCGB : Bordeaux reçoit une offre pas du tout prévue pour un défenseur

Dans : Bordeaux, Mercato.

Les Girondins, qui viennent de se défaire de Vukasin Jovanovic qui n’entrait pas dans les plans en défense centrale, vont tout de même devoir faire attention à ne pas trop se dépeupler derrière. En effet, le FK Krasnodar vient de faire une offre copieuse aux Girondins pour Pablo, qui a connu des débuts difficiles avec le club aquitain mais s’est imposé en deuxième partie de saison dernière. Le Brésilien de 27 ans fait l’objet d’un gros pressing de la part du club russe selon UOL.

Le média brésilien annonce ainsi qu’après une première offre à 4,5 ME, puis une deuxième à 5,5 ME, une proposition finale atteignant 8 ME a été formulée par Krasnodar, qui a demandé une réponse, positive ou négative, dans les prochains jours aux dirigeants bordelais. De quoi forcément interpeller pour un joueur qui a failli être acheté définitivement par les Corinthians de Sao Paulo pour 3 ME il y a quelques mois, mais avait finalement été rappelé avec succès par Gustavo Poyet.