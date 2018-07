FCGB : Bordeaux prend une décision radicale au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le mercato s’annonce agité du côté de Bordeaux. Et pour cause, le club au scapulaire pourrait enregistrer une grosse vente avec le possible transfert de Malcom à l’Inter Milan. Si cette gigantesque opération venait à se confirmer, alors les dirigeants aquitains auraient les moyens de renforcer leur effectif, et notamment leur secteur défensif. Selon la majorité des supporters, un renfort est nécessaire au poste de latéral gauche. Dans cette optique, l’intérêt de Bordeaux pour l’international péruvien Miguel Trauco a filtré.

Egalement dans le viseur du LOSC et de l’OM selon certains médias, le défenseur gauche de Flamengo ne devrait finalement pas rejoindre Bordeaux, à en croire Gustavo Poyet. « Aucun latéral gauche au monde n’est à envisager pour les Girondins ». Une tendance confirmée par Sud-Ouest, qui affirme que le club aquitain a décidé de rejeter une belle offre de Mayence, en Allemagne, pour Maxime Poundjé. Libre à l’issue de la saison prochaine, le défenseur gauche formé au club n’a pas reçu de proposition de prolongation. Mais il semble certain qu’il va rester, et qu’aucun renfort ne débarquera à ce poste. Pas illogique, Nicolas de Tavernost ayant la volonté de vendre le club, et donc d'investir le moins possible dans le mercato…