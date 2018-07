FCGB : Bordeaux pourrait officialiser ce départ sous 48h !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Nîmes.

Si Benoît Costil est le titulaire indiscutable dans les cages bordelaises, la hiérarchie est plus floue derrière l’international français...

Et pour cause, le gardien Paul Bernardoni est de retour en Aquitaine après un prêt concluant à Clermont. Le club au scapulaire a envisagé de conserver le gardien de 21 ans pour en faire la doublure de Benoît Costil, mais il semblerait finalement qu’on se dirige vers un prêt d’un an sans option d’achat, selon les informations obtenues par France Football.

Effectivement, Paul Bernardoni devrait rapidement rejoindre Nimes. Une officialisation est même attendue d'ici à mercredi. C’est un joli coup que réalise le promu en s’attachant les services du meilleur gardien de la saison écoulée de Ligue 2 pour un an. « Ensuite, Nîmes s'attellera au recrutement d'un ailier polyvalent, afin de remplacer Romain Del Castillo » explique l’hebdomadaire. Pour rappel, le Lyonnais prêté chez les Crocos la saison dernière s’est engagé en faveur de Rennes pour 2ME.