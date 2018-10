FCGB : Bordeaux a un plan pour retrouver les supporters disparus

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Auteurs d’un début d’exercice mitigé, les Girondins de Bordeaux n’attirent pas les foules au Matmut Atlantique.

Le classement est accablant, le club aquitain possède le deuxième plus mauvais taux de remplissage cette saison en Ligue 1. A croire que le jeu et les résultats des Marine et Blanc n’enchantent pas leurs supporters. Pas de quoi inquiéter Jacques D’Arrigo, le directeur commercial et de la communication du club, persuadé que son plan inversera cette tendance selon lui liée au calendrier.

« Il y a des explications à ce chiffre. Déjà, on joue tous les trois jours cette saison. Les gens ne peuvent pas venir deux fois par semaine au stade, a expliqué le dirigeant bordelais à 20 Minutes. Après, on joue tous les dimanches, le jour où la grande majorité des amateurs jouent ! Après, il faut continuer à travailler sur l’accessibilité du Matmut Altantique. Il y aura des choses très concrètes bientôt… » A commencer par l’ouverture d’une nouvelle boutique officielle dans le centre-ville de Bordeaux la semaine prochaine.

Bordeaux va s’exporter

« Nous, notre objectif c’est avant tout reconquérir le cœur des Bordelais. Après, on prendra la parole avec des campagnes d’affichage. Il faut que les gens soient fiers de leur club. On doit montrer qu’on est dynamique, a annoncé Jacques D’Arrigo, qui va profiter de la vente du club aux Américains de GACP. Il faut aussi qu’on regarde vers l’international. Les filles vont partir en tournée en mars prochain aux Etats-Unis. Et les hommes ? On verra, peut-être un jour. Ce changement de propriétaire est une opportunité. Mais, il ne faut pas oublier que sans les supporters, on n’est rien. » Le marketing, c’est justement l’un des domaines que le futur repreneur souhaite développer.