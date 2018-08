EL : Bordeaux poursuit sa route, direction les barrages !

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Une semaine après sa belle victoire à Odessa (3-1), Bordeaux n'avait pas d'autre choix que d'assurer le coup face à Marioupol dans son Matmut Atlantique. Et lors de ce troisième tour de qualification retour pour l'Europa League, les Girondins ne tremblaient pas, puisque Poundjé (54e) et Sankharé (56e) validaient joliment la domination marine et blanche en deuxième période.

Malgré la réduction du score ukrainienne, par l'intermédiaire de Fomin (67e), le FCGB l'emporte à nouveau (2-1, 5-2 au cumulé) et se qualifie donc pour les barrages de la C3 ! Les jeudis 23 et 30 août prochains, Bordeaux devra donc se défaire de La Gantoise, qui a battu Jagiellonia ce jeudi soir (4-1 au cumulé), pour filer en phase de groupes de l'EL, et ainsi rejoindre l'OM et Rennes.