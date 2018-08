Bordeaux : Timing, adjoint, les dernières infos du dossier Henry

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Gustavo Poyet très rapidement averti de l’intention de son club de le limoger ce vendredi, on parle déjà au passé de l’entraineur uruguayen.

Ce dernier ne pourra officiellement perdre son poste que mardi, selon la procédure légale enclenchée par les Girondins pour se passer de ses services. D’ici là, Bordeaux peut se concentrer sur son grand objectif, celui de convaincre Thierry Henry de signer. L’ancien d’Arsenal a rencontré les propriétaires du club, et il s’est vu proposer un contrat longue durée pour s’installer en Aquitaine, selon Sky Sports. Des discussions positives qui ont fait leur effet, même si le champion du monde 1998 demande également des efforts à effectuer pour renforcer l’équipe.

Ce vendredi, Le Point va encore plus loin, en expliquant que la situation est bien avancée, puisque Thierry Henry réfléchit même à la composition de son futur staff. Il compte apporter son propre préparateur physique, et nommer Gilles Grimandi comme adjoint. Un nom reconnu dans le monde du football, puisqu’il a été un scout averti pendant des années pour Arsenal, après avoir été coéquipier de Henry chez les Gunners. Autant dire que le possible futur entraineur bordelais a déjà des idées et des convictions, et il souhaite forcément s’entourer d’un staff qui lui est proche, surtout quand on connaît les troubles possibles au Haillan ces dernières années. D’ailleurs, le prochain entraineur nommé serait tout simplement le quatrième à occuper ce poste en cette année 2018, après Gourvennec, Bédouet et Poyet.