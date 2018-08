Bordeaux : Henry peut-il kiffer de signer après cette pub de Pierre Ménès...

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

A la recherche d’un entraineur à la surprise générale, Bordeaux n’a pas beaucoup de temps devant lui s’il ne veut pas plomber son début de saison.

Le club aquitain vient de prononcer la mise à pied de Gustavo Poyet, et son éventuel licenciement définitif ne pourra être prononcé que dans une semaine. D’ici là, l’équipe dirigeante a le temps de se pencher sur plusieurs pistes pour succéder à l’Uruguayen. Et le nom de Thierry Henry a récemment filtré selon plusieurs médias, pour les grands débuts de « Titi » comme entraineur principal. La possibilité de le faire à Bordeaux, équipe qui a notamment lancé Laurent Blanc à ce poste, a du sens. Mais pas pour Pierre Ménès, très proche de Thierry Henry dans sa carrière, et qui déconseille à l’ancien Gunner de se mettre dans ce guêpier.

« Franchement, tu lui conseilles d’aller dans cette galère, avec cet effectif ? Deschamps a commencé à Monaco, Zidane au Real Madrid, où tout le monde savait qu’il finirait entraineur de l’équipe A. Bordeaux, c’est un « bâton merdeux », un effectif très médiocre avec des dirigeants incompétents », a balancé le consultant de Canal+, qui dresse un portrait en effet peu flatteur du club bordelais pour les candidats au poste d’entraineur.