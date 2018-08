Bordeaux : Thierry Henry aux Girondins, l'OL ne demande que ça

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

A l’heure où Bordeaux va jouer sa place en Europa League face à La Gantoise ce jeudi, les joueurs ne sont pas dérangés par la pression autour du match.

Tout le monde ne parle que du nom du futur entraineur, et celui de Thierry Henry est plus murmuré que les autres. Des discussions et même une entente de principe ont été trouvées, mais il faut faire valider tout cela en haut lieu, avec le pari et les dépenses que cela représente. En tout cas, vu de l’extérieur, ce choix ferait l’unanimité, et même à Lyon, on approuverait une telle arrivée en Ligue 1.

« Le parcours de Henry est un peu similaire à celui de Zidane : il s'est formé, il a pris des postes différents pour s'impliquer dans la vie d'un groupe et prendre de l'expérience. Il se sent certainement prêt aujourd'hui à assumer ce rôle d'entraîneur et c'est plutôt une bonne démarche, à l'image de ce qu'a fait Patrick Vieira. Ce sont d'anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du foot français. Cela amène un éclairage médiatique important et je pense que c'est profitable au football français », a expliqué Bruno Genesio, pour qui le parcours effectué par Henry avec la sélection belge va lui servir pour son premier grand rôle d’entraineur, à Bordeaux ou ailleurs.