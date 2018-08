Bordeaux : Thierry Henry a refusé, feu vert pour Ranieri ou Conte ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Foot Europeen.

Alors que la venue de Thierry Henry semblait inéluctable ces dernières heures du côté des Girondins de Bordeaux, le Canal Football Club a confirmé dimanche soir que le champion du monde 98 avait finalement refusé de devenir l'entraîneur du club au scapulaire.

Pour l'après-Poyet, qui devrait officiellement être démis de ses fonctions d'entraîneur des Girondins en début de semaine, Thierry Henry se rapprochait peu à peu du premier banc de touche de sa carrière. Mais coup de théâtre ce dimanche soir, puisqu'après Paris-Match, c'est Canal+ qui a confirmé le refus de l'entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique de venir prendre les commandes de Bordeaux.

Et Sud-Ouest précise que le meilleur buteur de l'équipe de France « a contacté vendredi Roberto Martinez pour lui faire part qu’il aurait plus de chances de dire non à Bordeaux plutôt que de donner une réponse favorable ». Après ce probable échec avec Titi, GACP se serait mis en tête d'attirer Claudio Ranieri dans ses filets. Jo DaGrosa et Alain Yacine, qui gèrent ce dossier, auraient également contacté Antonio Conte, même si cette piste italienne « paraît démesurée par rapport au standing » du club au scapulaire. Pour le nom du futur entraîneur des Girondins, les prochaines heures seront donc décisives...