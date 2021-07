Bordeaux : Petkovic lance le chantier

Dans : Bordeaux.

Une semaine pour faire la connaissance de son équipe, Vladimir Petkovic aime les challenges et c’est pour cela qu’il a rejoint les Girondins de Bordeaux.

Gérard Lopez, qui vient de reprendre le club, va s’activer en recrutant rapidement pour renforcer l’équipe d’ici les prochaines semaines. Mais en attendant, l’ancien sélectionneur de la Suisse savoure son retour dans le football de club après sa longue aventure chez nos voisins helvètes. Le technicien bosnien explique que rien n’était prévu, et que tout est allé donc très vite. « Après sept années merveilleuses passées avec la sélection, j'ai compris que je voulais faire quelque chose de différent. Voilà pourquoi ce choix. Je suis parti en vacances sans avoir la moindre idée de ce que j'allais faire. À la surprise générale, Bordeaux m'a contacté, et j'ai saisi cette occasion immédiatement », a confié Vladimir Petkovic en conférence de presse, avant de se pencher fort logiquement sur la saison qui débute, et les premières rencontres avec les joueurs qui n’auront lieu que dans les prochains jours.

« Samedi, je vais aller voir le match de préparation à Troyes, me présenter aux joueurs. Ensuite, il y aura deux jours, deux jours et demi pour parler avec toutes les personnes qui vont travailler avec nous. Il faudra plancher sur l'organisation, voir où les joueurs en sont et connaître l'adversaire, mais surtout connaître mon équipe. C'est la priorité », a prévenu Petkovic, qui n’a aucune garantie en ce qui concerne le mercato, et laisse ses dirigeants oeuvrer. Autant dire que pour les Girondins, il ne faudra peut-être pas s’attendre à des miracles dès la première journée, sachant que le club partira d’une feuille totalement blanche, avec un effectif qui travaillera réellement avec son entraineur depuis quelques jours seulement.