Bordeaux : La folle rumeur Thierry Henry pour l’après Poyet

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Incroyable fin de semaine à Bordeaux où Gustavo Poyet, par un gros coup de gueule, prémédité ou non, a quasiment mis un terme à son aventure chez les Girondins.

Mis à pied, l’Uruguayen devrait avoir un entretien la semaine prochaine, probablement en prévision d’une procédure de licenciement. Si cette question reste en suspens, les supporters n’ont pas d’autres choix que de tourner la page. Et la venue d’un entraineur de renom pourrait aider à cela. Le nom de Jocelyn Gourvennec est apparu en premier, tant l’ancien coach des Girondins a laissé un très bon souvenir en interne, mais d’autres profils sont à l’étude.

Et pas des moindres. Selon 20 Minutes, le choix numéro 1 des dirigeants est celui menant à Thierry Henry, qui serait toutefois très coûteux, et on ne sait bien évidemment pas, avec l’actualité folle de ces 24 dernières heures, si l’intérêt est réciproque. Parmi les autres solutions étudiées, on trouve encore d’autres grands noms comme Claudio Ranieri, Laurent Blanc, Jürgen Klinsmann et Michaël Laudrup, qui présentent tous l’avantage d’être libres.