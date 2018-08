FCGB : Un duel Hervé Renard - Vahid Halilhodzic pour entraîner Bordeaux ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Alors que la piste Thierry Henry est définitivement abandonnée, et que Ricardo et Claudio Ranieri semblent aussi avoir dit non aux Girondins de Bordeaux, deux noms sont évoqués ce mardi par l'Agence France Presse pour prendre les commandes du club au scapulaire. En effet, Hervé Renard et Vahid Halilhodzic seraient désormais les deux candidats les plus crédibles pour succéder à Gustavo Poyet dont le limogeage officiel devrait être annoncé ce mardi.

Si Vahid Halilhodzic est libre, il avait également été cité du côté du FC Nantes il y a quelques mois, Hervé Renard est lui toujours le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Les dirigeants bordelais étant visiblement pressés de trouver un nouvel entraîneur, l'affaire pourrait rapidement se régler en faveur de l'un ou de l'autre, même si nous ne sommes plus à l'abri d'une surprise concernant le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux.