Bordeaux : Henry veut voir ce que les Américains ont dans le ventre

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Intéressé par l’idée de venir à Bordeaux, Thierry Henry pourrait bien arriver en Gironde pour le premier poste d’entraineur principal de sa carrière.

A 40 ans, le défi est de taille pour le champion du monde 1998, qui arrive en terrain conquis en France, où son talent et son savoir sur le ballon rond ont toujours été appréciés. Néanmoins, cela ne fait pas forcément gagner des matchs et le défi de prendre la relève de Gustavo Poyet au sein du club aquitain a de quoi faire peur. L’effectif ne convainc pas vraiment les suiveurs des Girondins, et le changement de propriétaire en cours au Haillan laisse un gros flou sur l’avenir. C’est pourquoi, après avoir eu l’aval de M6, l’actuel propriétaire, « Titi » a rencontré le GACP, qui doit reprendre le club dans les prochaines semaines.

Le but de cette réunion selon Sud-Ouest ? S’assurer, pour Thierry Henry, qu’il ne s’agit pas d’un bourbier et que les investisseurs tiendront leur parole. L’ancien d’Arsenal compte s’assurer que la promesse d’investir 80 ME sur trois ans sur les transferts est bien valable. Le but sera aussi de savoir si un feu vert est donné pour lui garantir une ou deux arrivées à son goût d’ici le 31 août, dans un timing tout de même assez tendu. Les futurs patrons américains, ravis de l’opportunité d’avoir Thierry Henry, devront donc sortir les arguments pour le convaincre que l’équipe peut grandir en même temps que son entraineur, qui n’est pas vraiment du genre, même pour ses débuts, à se contenter d’une équipe qui lutte pour une simple présent en première partie de tableau chaque saison.