Bordeaux : Gérard Lopez joue les héros en Ukraine

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Alors que la guerre fait rage dans leur pays, les Ukrainiens vivent des moments terribles. C'est d'autant plus vrai pour les joueurs expatriés. Danylo Ignatenko, le milieu bordelais, est peiné même si sa famille vient de quitter le pays. Un soulagement qu'il doit à Gérard Lopez.

Toute l'Europe et le monde ont les yeux tournés ces derniers jours vers l'Ukraine. La violence des combats et les pertes humaines terrorisent bon nombre de personnes qui voient cela de bien loin. Tout aussi éloigné géographiquement de la réalité du terrain, les joueurs ukrainiens expatriés sont impuissants devant la gravité de la situation. Parmi eux, le milieu de Bordeaux Danylo Ignatenko. Tout juste arrivé en France cet hiver, sous forme de prêt du Chakhtior Donetsk, il prend à peine ses marques chez le dernier de Ligue 1 que les évènements se bousculent.

Gérard Lopez, décisif dans la fuite de la famille d'Ignatenko

Très affecté depuis une semaine, il a reçu le soutien de son entraîneur puis de ses partenaires lors du dernier match à Clermont. Un beau geste qui ne résout pas toutes ses craintes. En effet, la famille du joueur girondin était encore dans le pays en proie aux bombes et aux combats. Toutefois, une bonne nouvelle est venue le soulager ce vendredi. Sa famille a réussi à prendre la fuite et à rejoindre la Slovaquie.

L'entraîneur David Guion a évoqué le sujet en conférence de presse, à deux jours du match crucial pour le maintien face à Troyes. Il s'est montré soulagé pour son joueur, saluant au passage « l'investissement personnel du président Gérard Lopez pour faire en sorte que Danylo retrouve sa famille le plus rapidement possible ». Selon l'Equipe, le président des Girondins a tout mis en œuvre pour aider les proches d'Ignatenko en usant de ses contacts dans le gouvernement ukrainien pour les aider à quitter le pays. Il a aussi mis un avion privé à disposition pour leur rapatriement. S'il est souvent critiqué pour ce qu'il entreprend dans le football, Gérard Lopez devrait être salué pour son initiative louable et bienfaisante.