Bordeaux : Double coup de théâtre en janvier ?

Dans : Bordeaux, Mercato.

En grande difficulté en championnat, Bordeaux a bu la tasse en Coupe de France, avec une défaite 2-1 après prolongation à Granville dans un match où les Girondins ont semblé incapable de faire la moindre différence face à une équipe évoluant trois division en-dessous.

Ce terrible coup de massue ne coûtera toutefois pas la tête de Jocelyn Gourvennec, qui a une nouvelle fois été soutenu par son président, Stéphane Martin demandant à ce qu’on arrête de demander la tête de son entraineur, estimant même que cette obsession devenait « morbide ». Ainsi, malgré une situation proche de la catastrophe, le club aquitain entend tenir la barre jusqu’au bout avec l’ancien coach de Guingamp, et ce serait une sacrée surprise s’il venait à poursuivre son aventure sans une amélioration nette des résultats.

L’autre élément nouveau serait au moins aussi retentissant. Si Stéphane Martin a répété que la vente de Malcom n’entrait pas dans les plans pour ce mois de janvier, le vent semble avoir tourné à ce niveau. Les supporters s’en sont pris au Brésilien récemment, et notamment ce lundi, lui reprochant un niveau de jeu pas vraiment en adéquation avec son talent. Dès lors, la direction pourrait, selon L’Equipe, y réfléchir à deux fois si une offre à hauteur de 40 ME venait à se présenter dans les prochains jours. Une véritable invitation pour Manchester United, le Borussia Dortmund et plusieurs clubs anglais, qui lorgnent sur Malcom depuis plusieurs semaines, et pourraient entendre parler de cette première brèche.