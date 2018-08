Bordeaux : Deux grands noms en attaque ? Une offre tombe

Dans : Bordeaux, Mercato.

Avec le départ de Gaëtan Laborde pour Montpellier, Bordeaux fait clairement de la place pour recruter un attaquant de pointe capable d’enfin faire l’unanimité.

Les dirigeants semblent confiants pour parvenir à remplir ce défi, même si l’identité du nouveau numéro 9 n’est pas encore connue. Et pour cause, les Girondins s’activent beaucoup, sans pour le moment trouver la perle rare. Ainsi, la presse écossaise affirme que les Glasgow Rangers ont refusé une offre de 4 ME de la part du club au scapulaire pour Alfredo Morelos, l’attaquant colombien que la formation de Steven Gerrard tente de conserver coûte que coûte cet été. Il faudrait une offre se montant à 8 ME pour faire craquer le club écossais.

Dans le même temps, Bordeaux a reçu des propositions pour se voir offrir deux attaquants d’un plus gros calibre sur le plan européen. En effet, 20 Minutes affirme que Fernando Llorente (Tottenham) et Arkadiusz Milik (Naples) ont été proposés. L’intérêt est réel, mais les conditions financières pour remplir ces opérations sont délicates.