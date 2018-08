Bordeaux : Courbis est prêt à dire oui « gratuitement et tout de suite »

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Entraîneur à deux occasions des Girondins de Bordeaux, avec qui il a notamment gagné la Coupe de la Ligue en 1997, Rolland Courbis a été interrogé sur RMC sur un éventuel retour sur le banc du club au scapulaire après la mise à l'écart de Gustavo Poyet. Plutôt amusé par cette suggestion, Rolland Courbis a reconnu qu'une telle offre des dirigeants bordelais serait pour lui impossible à refuser.

« Si tu es un coach passionné de football et que tu as une proposition des Girondins, bah moi j’y vais à pied tout de suite et gratuitement ou payé au rendement en fonction des matches et du classement. La région, le club, l’histoire, le château du Haillan, le stade, ça ne se refuse pas », a lancé, avec malice, Rolland Courbis, qui estime qu'il est urgent que le club au scapulaire soit vendu à l'investisseur américain afin que des décisions soient prises dans l'intérêt de Bordeaux. Et notamment la désignation d'un entraîneur à la hauteur des attentes, Rolland Courbis citant la rumeur qui fait de Jürgen Klinsman un des possibles successeurs de Gustavo Poyet.